Прилепин рассказал о безупречном эстетическом подходе RT

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Писатель, публицист Захар Прилепин в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что телеканал выполняет свою работу с «безупречным эстетическим подходом».

«Появляется команда, которая с жесточайшей самоиронией и в то же время с высочайшим уровнем профессионализма вдруг начинает работать совершенно по разным направлениям. Она это делает с боксёрской точностью и безупречным эстетическим подходом», — сказал Прилепин.

По его словам, недоброжелателей данная ситуация «вводит в какую-то растерянность», так как им сложно поверить в такой профессионализм российского телеканала.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

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