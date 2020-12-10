Прилепин рассказал о безупречном эстетическом подходе RT

Писатель, публицист Захар Прилепин в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что телеканал выполняет свою работу с «безупречным эстетическим подходом».

«Появляется команда, которая с жесточайшей самоиронией и в то же время с высочайшим уровнем профессионализма вдруг начинает работать совершенно по разным направлениям. Она это делает с боксёрской точностью и безупречным эстетическим подходом», — сказал Прилепин.

По его словам, недоброжелателей данная ситуация «вводит в какую-то растерянность», так как им сложно поверить в такой профессионализм российского телеканала.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.