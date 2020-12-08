В Башкирии при пожаре погибли три человека

В Баймакском районе Башкирии в результате возгорания жилого дома погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что «в 02:34 (00:34 мск) поступило сообщение, что по ул. Крестьянская с. Ишмурзино Баймакского района республики горит открытым пламенем жилой дом».

«Открытое горение ликвидировано в 03:43 (01:43 мск). К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших: мужчина 1985 года рождения, мужчина 1989 года рождения, женщина 1964 года рождения», — сообщили в МЧС.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.