В Приморье назвали сроки восстановления сетей интернета и телевидения
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Об этом информирует региональное правительство.
«Полностью завершить восстановительные работы на кабельных сетях, повреждённых в результате ледяного дождя в Приморье, планируется до 25 декабря», — говорится в сообщении.
Как заявил заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин, из 600 базовых станций сотовых операторов на сегодняшний день восстановлены 552.
По его словам, также было уничтожено 60% линейно-кабельных сооружений связи во Владивостоке и Артёме.
«В краевой столице восстановлены примерно 80—85% из них, в Артёме эта цифра достигает 90%. Крайний срок завершения работ — 20—25 декабря», — заявили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Приморье открыли движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, которое было закрыто после ноябрьского ледяного дождя.