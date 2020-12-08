В Приморье назвали сроки восстановления сетей интернета и телевидения

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В районах Приморского края, где из-за непогоды оказались повреждены кабельные линии интернет-провайдеров, планируется восстановить интернет и телевидение до 25 декабря.
В Приморье назвали сроки восстановления сетей интернета и телевидения
  • © РИА Новости / Илья Аверьянов

Об этом информирует региональное правительство.

«Полностью завершить восстановительные работы на кабельных сетях, повреждённых в результате ледяного дождя в Приморье, планируется до 25 декабря», — говорится в сообщении.

Как заявил заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Приморья Константин Волошин, из 600 базовых станций сотовых операторов на сегодняшний день восстановлены 552.

По его словам, также было уничтожено 60% линейно-кабельных сооружений связи во Владивостоке и Артёме.

«В краевой столице восстановлены примерно 80—85% из них, в Артёме эта цифра достигает 90%. Крайний срок завершения работ — 20—25 декабря», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Приморье открыли движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, которое было закрыто после ноябрьского ледяного дождя.

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