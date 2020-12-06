Движение по мосту на остров Русский открыли

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В Приморском крае открыли движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, которое было закрыто после ноябрьского ледяного дождя.
Движение по мосту на остров Русский открыли
  • © РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края

Об этом информирует обслуживающая организация ДСД «Дальний Восток».

«Сегодня, 6 декабря 2020 года, открыт проезд для всех видов транспорта по мостовому переходу через пролив Босфор Восточный», — цитирует сообщение РИА Новости

1 декабря сообщалось, что около 50 жилых домов, в которых проживают свыше 1,1 тыс. человек, остаются без энергоснабжения на острове Русский во Владивостоке.

5 декабря правительство Приморья сообщило о полном восстановлении энергоснабжения острова Русский.

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