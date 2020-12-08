Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в Москве

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Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве возможен после новогодних праздников, если жители столицы будут строго выполнять предписанные меры.
Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Отмечается, что в любой из новогодних выходных дней Москва оказывается практически пустой, а социальные контакты снижаются естественным образом.

Онищенко также считает, что если жители будут соблюдать масочно-перчаточный режим, это может поспособствовать снижению заболеваемости COVID-19.

Также он заявил, что из праздничных мероприятий нужно оставить лишь новогодние салюты. Онищенко добавил, что необходимо не допустить массовых гуляний молодёжи на Красной площади, чтобы вирус не распространился.

Ранее Онищенко заявил, что длинные новогодние выходные негативно влияют на российскую экономику, от них желательно отказаться.

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