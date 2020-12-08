Названы необходимые во время пандемии лекарства

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Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов рассказал, какими препаратами лучше запасаться во время пандемии коронавируса. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Названы необходимые во время пандемии лекарства
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

По его словам, в первую очередь необходимо купить жаропонижающие препараты.

«Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос», — рассказал он.

При этом Зырьянов предостерёг от покупки антибиотиков и самолечения ими без назначения врача. Также он рассказал, что чрезмерное использование витамина D приводит к поражению сосудов и почечной недостаточности. 

«Я не говорю уже о противовирусных препаратах, которые самостоятельно пить нельзя. Они обладают массой нежелательных реакций», — заявил врач.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее массовым последствием коронавируса является тенденция к повышению артериального давления.

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