На Ставрополье два человека погибли в результате ДТП

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В Ставропольском крае два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием трёх легковых и грузового автомобилей.
На Ставрополье два человека погибли в результате ДТП
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом информирует ГУ МЧС по региону. 

«В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребёнок, из них два человека погибли», — заявили в МЧС.

Отмечается, что госпитализированы три человека, включая ребёнка.

По данным управления ГИБДД по региону, причиной ДТП стали небезопасная скорость движения и несоблюдение дистанции автомобилями.

«Водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении Ставрополя, выбрал небезопасную скорость движения, не выдержал безопасной дистанции до движущейся впереди фуры и допустил с ней столкновение», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в результате аварии грузовик упал с обрыва.

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