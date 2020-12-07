Глава Башкирии поручил разобраться в причинах ДТП, в котором погибли трое подростков

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министру транспорта и дорожного хозяйства Алану Марзаеву разобраться в причинах ДТП, в котором погибли трое подростков.

Об этом сообщает mkset.ru.

Авария произошла в минувшие выходные в Абзелиловском районе. По предварительной информации, 16-летний подросток, не имевший прав, вместе со своими друзьями сел в автомобиль. Находясь за рулём, он совершил наезд на лошадь с жеребёнком, из-за чего машина опрокинулась в кювет. В результате погибли водитель и двое 15-летних пассажиров, ещё двое пострадавших 15 и 16 лет госпитализированы.

«Эта история характерная. Неконтролируемый выпас лошадей. Понятно, что за это административное наказание есть. Вообще, надо более глубоко в эту ситуацию вникнуть», — отметил Хабиров.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в результате аварии грузовик упал с обрыва.