Представители Тюменской области стали лауреатами премии «Студент года — 2020»

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Стали известны итоги Российской национальной премии «Студент года — 2020». Гран-при среди студентов профессиональных организаций получила Полина Вершинина из Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.
Представители Тюменской области стали лауреатами премии «Студент года — 2020»
  • © tgpgk.tomsk.ru

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Вершинина показала лучший результат в номинации «Председатель совета обучающихся года».

«Изначально я хотела получить удовольствие от конкурса и от прохождения всех этапов. А мощная поддержка со стороны близких, друзей, наставника, которые всегда были рядом, шутили, подбадривали, обнимали, помогла справиться даже с такой стрессовой ситуацией, как внезапно пропавший интернет», — заявила она.

Лауреатом в номинации «Староста года» среди студентов организаций высшего образования стал студент ТИУ Павел Широких.

Ранее «Взгляд» сообщал, что премия «Студент года — 2020» собрала 15 тыс. участников региональных этапов. В финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся из профессиональных образовательных организаций.

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