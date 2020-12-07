Представители Тюменской области стали лауреатами премии «Студент года — 2020»

Стали известны итоги Российской национальной премии «Студент года — 2020». Гран-при среди студентов профессиональных организаций получила Полина Вершинина из Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Вершинина показала лучший результат в номинации «Председатель совета обучающихся года».

«Изначально я хотела получить удовольствие от конкурса и от прохождения всех этапов. А мощная поддержка со стороны близких, друзей, наставника, которые всегда были рядом, шутили, подбадривали, обнимали, помогла справиться даже с такой стрессовой ситуацией, как внезапно пропавший интернет», — заявила она.

Лауреатом в номинации «Староста года» среди студентов организаций высшего образования стал студент ТИУ Павел Широких.

Ранее «Взгляд» сообщал, что премия «Студент года — 2020» собрала 15 тыс. участников региональных этапов. В финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся из профессиональных образовательных организаций.