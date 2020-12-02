В Москве проходит финал премии «Студент года — 2020»
- АГН «Москва»
Как сообщает интернет-издание «Взгляд», прямой эфир церемонии открытия объединил 1 тыс. финалистов из 65 российских регионов.
Премия «Студент года — 2020» собрала 15 тыс. участников региональных этапов. В финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся из профессиональных образовательных организаций.
Конкурс стартовал 1 марта и проходил в три этапа.
До 6 декабря конкурсное жюри определит лучших студентов страны в 23 номинациях, говорится в релизе мероприятия.
Премия «Студент года» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.