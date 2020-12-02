В Москве проходит финал премии «Студент года — 2020»

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Финал российской национальной премии «Студент года — 2020» начался в Москве в среду, 2 декабря. Это совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российского союза молодёжи.
В Москве проходит финал премии «Студент года — 2020»
  • АГН «Москва»

Как сообщает интернет-издание «Взгляд», прямой эфир церемонии открытия объединил 1 тыс. финалистов из 65 российских регионов.

Премия «Студент года — 2020» собрала 15 тыс. участников региональных этапов. В финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся из профессиональных образовательных организаций.

Конкурс стартовал 1 марта и проходил в три этапа.

До 6 декабря конкурсное жюри определит лучших студентов страны в 23 номинациях, говорится в релизе мероприятия.

Премия «Студент года» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.

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