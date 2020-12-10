Губернатор Тульской области назвал RT защитником России

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в поздравлении по случаю 15-летия RT заявил, что телеканал является защитником России в информационном пространстве.

«RT — это щит, который противостоит этим информационным технологиям, который защищает свою страну, подавая ту информацию, которая есть на самом деле», — сказал он.

Дюмин отметил, что такая информация должна доходить как до российских граждан за рубежом, так и до тех, кто до сих пор воспринимает Россию сквозь призму стереотипов.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов поздравил RT с 15-летием, отметив оперативность телеканала.