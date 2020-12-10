Попов заявил о попытках давления на RT в мире

Тележурналист и ведущий ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов в своём поздравлении RT по случаю 15-летия заявил о попытках давления на телеканал.

«Сначала, конечно, никто не знал (о существовании телеканала. — RT), потом начали обращать внимание, говорить и обсуждать. И только потом, через годы поняли, что это настолько влиятельная штука, что «давайте, пожалуйста, мы с RT поборемся», — сказал он.

По словам Попова, американская сторона не желает, чтобы гражданам США доносили иную точку зрения.

В Соединённых Штатах, как отметил журналист, считают, что на английском могут только они — и больше никто.

«Действительно, это (телеканал. — RT) стало таким явлением, появилось в американских пакетах (телевизионных. — RT). RT America начали смотреть, обсуждать, писать, а потом мочить», — добавил Попов.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что российский телеканал превратился в «СМИ, которое есть везде, во всех странах мира».