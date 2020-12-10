Худрук МХАТа имени Горького поздравил RT с 15-летием

Художественный руководитель Московского Художественного академического театра им. М. Горького Эдуард Бояков поздравил телеканал RT с 15-летием.

Он сравнил деятельность телеканала с «Русскими сезонами», отечественным кинематографом и театром, через которые в начале XX века иностранцы узнавали о России.

«Сегодня мы серьёзные, полноценные игроки на международной арене, и то, что RT отражает эту реальность… Безусловно, я снимаю шляпу и радуюсь, что у нас есть такой мощный, по-настоящему мировой медиаресурс», — сказал Бояков.

Ранее телеведущая Ирада Зейналова в поздравлении по случаю 15-летия RT отметила беспристрастную подачу телеканалом информации.