В Приморье произошло 2,4 тысячи ДТП с начала года

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В Приморском крае произошло около 2,4 тыс. ДТП с начала 2020 года. Пострадали более трёх тысяч человек, более 200 погибли. Снижение числа погибших оценивается в 21,6%.
В Приморье произошло 2,4 тысячи ДТП с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Основные виды происшествий — столкновения (37% от общего числа ДТП), наезды на пешеходов (9%) и наезд на препятствие (8%).

Сотрудники ГИБДД провели почти 3,5 тыс. профилактических мероприятий, в том числе 553 беседы в дошкольных образовательных учреждениях, 2 240 — в средних образовательных учреждениях, 41 — на территории высших учебных заведений, 278 — на территории автотранспортных предприятий.

В регионе действует госпрограмма «Безопасный край» на 2020 — 2027 годы.

Ранее автоюрист, бывший следователь Главного следственного управления МВД России Станислав Лагойко в беседе со «Взглядом» рассказал, как можно уменьшить число ДТП на остановках общественного транспорта.

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