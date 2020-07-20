Автоюрист рассказал, как можно уменьшить число ДТП на остановках общественного транспорта

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Автоюрист, бывший следователь Главного следственного управления МВД России Станислав Лагойко рассказал, как можно уменьшить число ДТП на остановках общественного транспорта.
Автоюрист рассказал, как можно уменьшить число ДТП на остановках общественного транспорта
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Если говорить о каких-то активных мерах защиты, то стоит поставить металлические бордюрчики. Достаточно даже маленьких, которые можно будет легко перешагнуть. Так автомобиль не сможет проехать на остановку своим ходом», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, это не исключает умышленного проезда на скорости, но в случайных авариях, где водитель не справился с управлением, может быть эффективно.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, погибла женщина.

Автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News оценил необходимость снять скоростные ограничения на дорогах.

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