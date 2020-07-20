Автоюрист рассказал, как можно уменьшить число ДТП на остановках общественного транспорта

Автоюрист, бывший следователь Главного следственного управления МВД России Станислав Лагойко рассказал, как можно уменьшить число ДТП на остановках общественного транспорта.

«Если говорить о каких-то активных мерах защиты, то стоит поставить металлические бордюрчики. Достаточно даже маленьких, которые можно будет легко перешагнуть. Так автомобиль не сможет проехать на остановку своим ходом», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, это не исключает умышленного проезда на скорости, но в случайных авариях, где водитель не справился с управлением, может быть эффективно.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, погибла женщина.

Автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News оценил необходимость снять скоростные ограничения на дорогах.