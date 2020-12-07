В Пулкове разместили панно со стихами Розенбаума

В петербургском аэропорту Пулково разместили панно со стихами Александра Розенбаума.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Нам хотелось, чтобы благополучно прилетевших жителей и гостей Петербург встречал словами из известной песни Александра Яковлевича. Мы хотим также этим отметить труд авиадиспетчеров, которые обеспечивают безопасность полётов и аэропорт», — заявил директор филиала «Аэронавигация Северо-Запад» Евгений Новожонов.

Панно установлено в зоне прилёта. Церемония открытия должна состояться во вторник с участием Розенбаума.

В июле «Невские новости» сообщали, что в Пулкове заявили о восстановлении пассажиропотока на региональных направлениях.