В Пулкове разместили панно со стихами Розенбаума

Короткая ссылка
В петербургском аэропорту Пулково разместили панно со стихами Александра Розенбаума.
В Пулкове разместили панно со стихами Розенбаума
  • @AirportPulkovo
  • Facebook

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Нам хотелось, чтобы благополучно прилетевших жителей и гостей Петербург встречал словами из известной песни Александра Яковлевича. Мы хотим также этим отметить труд авиадиспетчеров, которые обеспечивают безопасность полётов и аэропорт», — заявил директор филиала «Аэронавигация Северо-Запад» Евгений Новожонов.

Панно установлено в зоне прилёта. Церемония открытия должна состояться во вторник с участием Розенбаума.

В июле «Невские новости» сообщали, что в Пулкове заявили о восстановлении пассажиропотока на региональных направлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить