В Пулкове заявили о восстановлении пассажиропотока на региональных направлениях

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В петербургском аэропорту Пулково заявили о восстановлении пассажиропотока на внутрироссийских рейсах.
В Пулкове заявили о восстановлении пассажиропотока на региональных направлениях
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.

С 1 по 19 июля 2020 года показатель превысил 400 тыс. пассажиров, что соответствует аналогичному периоду 2019-го.

Чаще всего летали в Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапу, Екатеринбург, Краснодар, Уфу, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.

Ранее URA.RU сообщало, что международный аэропорт имени Курчатова начал снимать ограничения по COVID-19.

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