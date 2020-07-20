В Пулкове заявили о восстановлении пассажиропотока на региональных направлениях
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу.
С 1 по 19 июля 2020 года показатель превысил 400 тыс. пассажиров, что соответствует аналогичному периоду 2019-го.
Чаще всего летали в Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапу, Екатеринбург, Краснодар, Уфу, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.
Ранее URA.RU сообщало, что международный аэропорт имени Курчатова начал снимать ограничения по COVID-19.