Аэропорт Челябинска начал снимать ограничения по COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Возврат к обычному графику авиаперевозок предусматривает три этапа. Пройдут они строго в соответствии с методическими указаниями Федерального агентства воздушного транспорта», — заявили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, в настоящее время идёт первый этап.
Из документа Росавиации следует, что это означает проход пассажиров в самолёт в маске и перчатках, а перед посадкой нужно измерить температуру. Режим «Пристегните ремни» действует всё время полёта.
Ранее НТВ сообщало, что «Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.