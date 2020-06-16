Аэропорт Челябинска начал снимать ограничения по COVID-19

Международный аэропорт имени Курчатова начал снимать ограничения по COVID-19, заявили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«Возврат к обычному графику авиаперевозок предусматривает три этапа. Пройдут они строго в соответствии с методическими указаниями Федерального агентства воздушного транспорта», — заявили в ведомстве.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, в настоящее время идёт первый этап.

Из документа Росавиации следует, что это означает проход пассажиров в самолёт в маске и перчатках, а перед посадкой нужно измерить температуру. Режим «Пристегните ремни» действует всё время полёта.

Ранее НТВ сообщало, что «Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.