Аксёнов поручил отработать график подачи воды в Ялте

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал поручение и. о. главы администрации Ялты Янине Павленко отработать точность соблюдения графиков подачи воды.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Технические вопросы с точки зрения соблюдения графика надо отработать. У вас сложная ситуация, система водоснабжения Ялты отличается от других регионов Республики Крым. Тем не менее точность подачи воды избавит вас от большого количества обращений. Люди должны понимать, что эти три часа сто процентов это будет», — сказал Аксёнов.

По словам Павленко, план подачи воды будет ещё доработан. Основная задача властей в настоящее время — полное информирование населения об ограничительных мерах.

Ранее сообщалось, что в конце октября в Белогорском районе Крыма началось строительство водовода протяжённостью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя.