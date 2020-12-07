Аксёнов дал указания разработать график подачи воды жителям Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал от руководителей муниципалитетов разработать так называемые светофорные графики подачи воды на случай дальнейшего уменьшения запасов в водохранилищах.

Об этом Сергей Аксёнов заявил на совещании по ситуации с водоснабжением региона, передаёт «Крыминформ».

«С учётом системной проблемы, связанной с водоснабжением на территории Республики Крым, всем муниципалитетам составить такой «светофорный» график, который показывает, как от уровня воды в водохранилищах зависит введение того или иного графика (подачи воды). Чтобы не мы постоянно реагировали и подпрыгивали, а чтобы было понятно: если объём воды, оставшейся в водохранилищах, 2 млн кубометров — такие-то последствия, 1 млн кубометров — такие-то последствия», — сообщил Аксёнов.

Соответствующие графики будут публиковаться раз в неделю.

Ранее сообщалось, что в конце октября в Белогорском районе Крыма началось строительство водовода протяжённостью около 19 км для обеспечения питьевой водой Симферополя.