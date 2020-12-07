Эксперт прокомментировал изменения в трудовом законодательстве в 2021 году

Председатель комиссии по социально-трудовым спорам Московского отделения Ассоциации юристов России Павел Андреев прокомментировал изменения в трудовом законодательстве в 2021 году.

«С 1 января 2021 года вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. В пандемию появился ряд проблем. Например, не было механизмов электронного взаимодействия сотрудника и работодателя. Поправки дают право проводить как постоянный, так и временный (до шести месяцев) перевод на дистанционный труд», — заявил он в беседе с Life.ru.

Кроме того, отметил эксперт, можно использовать смешанный вариант.

Андреев также напомнил, что до 31 марта продолжится эксперимент по переходу на электронный документооборот.

«Этот механизм уже тестируется в ряде крупных компаний. Кадровые документы переводят в электронный формат. На бумажных носителях они не дублируются», — пояснил он.

По его словам, если эксперимент признают удачным, то может быть принят отдельный закон об электронном кадровом документообороте.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.