Во Владивостоке из-за ледяного дождя повреждено около 80% деревьев

Ледяной дождь повредил около 80% деревьев во Владивостоке. Часть насаждений не подлежат восстановлению.

Об этом пишет сайт vostokmedia.com со ссылкой на городскую администрацию.

В период с 19 ноября по 7 декабря с улиц Владивостока вывезено около 33 150 кубометров льда и снега. Также с городских улиц вывезли около 360 т обломанных веток и частей деревьев.

В пресс-службе мэрии отметили, что всего сотрудники городских управляющих компаний распилили и убрали 2525 деревьев, которые мешали проезду автомобилей и проходу людей. Более 1,5 тыс. деревьев вывезли с детских и спортивных площадок города.

«В работах по устранению последствий снегопада управляющими компаниями задействовано 990 дворников и 26 единиц техники», — уточнили специалисты управления содержания жилого фонда.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что ликвидация последствий циклона с ледяным дождём в регионе займёт по меньшей мере год.