В Москве коронавирус выявляют у более 40% пациентов с симптомами ОРВИ

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В Москве коронавирусную инфекцию COVID-19 выявляют у более чем 40% пациентов, которые обращаются к врачам с симптомами ОРВИ, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве коронавирус выявляют у более 40% пациентов с симптомами ОРВИ
  • Reuters

Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала в ходе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» в онлайн-формате.

«Доля людей в последующем, у которых изначально устанавливается ОРВИ, а потом в результате ПЦР-исследования подтверждается диагноз «коронавирус», составляет более 40%», — сказала Ракова.

С сентября люди с симптомами ОРВИ в Москве в случае отрицательного результата теста на коронавирус не должны соблюдать двухнедельный карантин.

Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.

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