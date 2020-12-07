В Москве коронавирус выявляют у более 40% пациентов с симптомами ОРВИ

В Москве коронавирусную инфекцию COVID-19 выявляют у более чем 40% пациентов, которые обращаются к врачам с симптомами ОРВИ, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказала в ходе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020» в онлайн-формате.

«Доля людей в последующем, у которых изначально устанавливается ОРВИ, а потом в результате ПЦР-исследования подтверждается диагноз «коронавирус», составляет более 40%», — сказала Ракова.

С сентября люди с симптомами ОРВИ в Москве в случае отрицательного результата теста на коронавирус не должны соблюдать двухнедельный карантин.

Семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.