Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ
- РИА Новости
Как пишет оперативный штаб Москвы, пациенты с симптомами ОРВИ по-прежнему должны проходить тестирование на коронавирус.
Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
«В первую очередь мы будем тестировать тех, у кого есть явные признаки гриппа — высокая температура, ломота и так далее. Люди с симптомами ОРВИ относятся к группам риска — они также будут сдавать тесты. Скорая помощь в случае госпитализации пациента в больницу в обязательном порядке должна протестировать его на грипп, чтобы исключить эту инфекцию и не допустить заражения окружающих», — сказала заммэра.
В середине августа мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в городе наблюдается рост числа случаев заболевания ОРВИ, гриппом и нековидными пневмониями.