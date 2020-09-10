Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

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Люди с симптомами ОРВИ в Москве должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ
  • РИА Новости

Как пишет оперативный штаб Москвы, пациенты с симптомами ОРВИ по-прежнему должны проходить тестирование на коронавирус.

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

«В первую очередь мы будем тестировать тех, у кого есть явные признаки гриппа — высокая температура, ломота и так далее. Люди с симптомами ОРВИ относятся к группам риска — они также будут сдавать тесты. Скорая помощь в случае госпитализации пациента в больницу в обязательном порядке должна протестировать его на грипп, чтобы исключить эту инфекцию и не допустить заражения окружающих», — сказала заммэра.

В середине августа мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в городе наблюдается рост числа случаев заболевания ОРВИ, гриппом и нековидными пневмониями.

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