Депутат предложил ежегодно сокращать новогодние каникулы

Экс-министр труда Российской Федерации, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников высказал мнение о необходимости сокращения новогодних каникул в стране каждый год на один-два дня.

Своим мнением Сергей Калашников поделился в беседе с URA.RU.

«Очень разумно сокращать новогодние каникулы на один-два дня каждый год, пока они не превратятся в нормальные трёхдневные гулянья», — рассказал Калашников.

Депутат считает, что долгий отдых вредит организму. Кроме того, отсутствие лишних выходных благоприятно скажется на экономике России.

При этом Калашников подчеркнул, что нельзя полностью отменять новогодние каникулы.

«Люди должны отдыхать. Это традиционный праздник», — подчеркнул он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе со «Взглядом» прокомментировала идею увеличения новогодних каникул.