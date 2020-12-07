Мурашко оценил потенциал по производству тестов на коронавирус в России

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что мощностей для производства тестов на определение новой коронавирусной инфекции в России достаточно.
Мурашко оценил потенциал по производству тестов на коронавирус в России
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Сегодня на территории Российской Федерации уже более 90 таких производителей. Производственные мощности, в том числе для необходимого количества тестов, в Российской Федерации существуют», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, необходимо задуматься и о совершенствовании системы экспресс-тестов.

«Экспресс-тесты в этот период при высокой нагрузке на лабораторную службу должны быть более доступны, более качественные», — сказал министр здравоохранения.

6 декабря в России за сутки проведено 545 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

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