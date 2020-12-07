В Совфеде поддержали идею организовывать ясли-сады при университетах

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение создавать ясли-сады при высших учебных заведениях, услугами которых могли бы пользоваться студенты.

«В принципе законодательство уже предоставляет такую возможность. Кстати, подобный опыт в ряде субъектов, в том числе в Республике Башкортостан, которую я представляю в Совете Федерации, есть. Мне видится, что это достаточно удобно, поскольку не требует возведения новых зданий, это приближено непосредственно к тому месту, где студенты обучаются», — отметила сенатор.

Гумерова также пояснила, что при соблюдении всех санитарных требований и при соответствующей помощи государства это было бы «очень неплохим стимулом для того, чтобы отложенное родительство каким-то образом преодолеть».

«Студенчество — это та самая пора, когда молодые люди влюбляются, создают семьи. Безусловно, появление ребёнка мы должны поддержать, чтобы это не сказалось на качестве обучения, и поддержать молодую семью», — добавила парламентарий.

По её словам, инициатива «вполне здравая».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создавать ясли-сады при высших учебных заведениях, услугами которых могли бы пользоваться студенты.

Подробнее — в материале RT.