В Госдуме предложили организовывать ясли-сады при университетах
- РИА Новости
В своём обращении депутат назвал похвальным стремление молодых людей создать собственную семью уже в период студенчества. При этом следующий шаг семейной жизни — появление детей — ставит многих в затруднительное положение.
В частных случаях некоторые российские университеты предлагают альтернативу в виде детского сада, функционирующего при учебном заведении, услугами которого могут пользоваться не только сотрудники вуза, но и студенты. Однако в большинстве университетов такой возможности размещения детей нет.
«В связи с этим прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения как за счёт средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Госдуме предложили расширить возможности получения бесплатного высшего образования.