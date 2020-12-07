В Госдуме предложили организовывать ясли-сады при университетах

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создавать ясли-сады при высших учебных заведениях, услугами которых могли бы пользоваться студенты. Копия письма на имя главы Минобрнауки есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат назвал похвальным стремление молодых людей создать собственную семью уже в период студенчества. При этом следующий шаг семейной жизни — появление детей — ставит многих в затруднительное положение.

В частных случаях некоторые российские университеты предлагают альтернативу в виде детского сада, функционирующего при учебном заведении, услугами которого могут пользоваться не только сотрудники вуза, но и студенты. Однако в большинстве университетов такой возможности размещения детей нет.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения как за счёт средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили расширить возможности получения бесплатного высшего образования.