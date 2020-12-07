Чемезов прокомментировал возможность экспорта ЗРК С-500

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Российская система зенитно-ракетных комплексов нового поколения С-500 «Прометей» не будет поставляться на экспорт, пока не поступит в армию России, заявил журналистам гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Чемезов прокомментировал возможность экспорта ЗРК С-500
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Прежде чем начать продавать, надо обеспечить свою армию, потом уже на экспорт. У нас пока даже нет паспорта экспортного облика и выставочного паспорта. Поэтому даже говорить об этом рано», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Слова Чемезова приводит РИА Новости.

Он добавил, что ряд стран уже заинтересовались покупкой систем.

«Но кто (интересуется. — RT), я не скажу. Это в том числе и те, кто уже приобрёл у нас С-400», — подчеркнул Чемезов.

Как сообщалось в конце ноября, работы по созданию С-500 будут завершены в 2021 году.

По оценкам экспертов, С-500, способные, помимо прочего, отражать угрозы из космоса, не имеют аналогов в мире.

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