Чемезов прокомментировал возможность экспорта ЗРК С-500
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
«Прежде чем начать продавать, надо обеспечить свою армию, потом уже на экспорт. У нас пока даже нет паспорта экспортного облика и выставочного паспорта. Поэтому даже говорить об этом рано», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Слова Чемезова приводит РИА Новости.
Он добавил, что ряд стран уже заинтересовались покупкой систем.
«Но кто (интересуется. — RT), я не скажу. Это в том числе и те, кто уже приобрёл у нас С-400», — подчеркнул Чемезов.
Как сообщалось в конце ноября, работы по созданию С-500 будут завершены в 2021 году.
По оценкам экспертов, С-500, способные, помимо прочего, отражать угрозы из космоса, не имеют аналогов в мире.