Большинство россиян одобряют действия властей по борьбе с COVID-19

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Большая часть россиян одобрительно относятся к действиям властей по борьбе с коронавирусом, свидетельствуют данные мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».
Большинство россиян одобряют действия властей по борьбе с COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«65% респондентов заявили, что одобряют политику властей по борьбе с коронавирусом», — приводит ТАСС данные опроса.

Наибольшая поддержка мер властей была зафиксирована в Москве — 70%.

Уровень одобрения в малых городах составил 63%, там наблюдаются высокие риски потери работы и заработков.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что в России эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может отступить в конце следующего года.

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