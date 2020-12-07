Большинство россиян одобряют действия властей по борьбе с COVID-19
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
«65% респондентов заявили, что одобряют политику властей по борьбе с коронавирусом», — приводит ТАСС данные опроса.
Наибольшая поддержка мер властей была зафиксирована в Москве — 70%.
Уровень одобрения в малых городах составил 63%, там наблюдаются высокие риски потери работы и заработков.
Ранее главврач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что в России эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может отступить в конце следующего года.