Большинство россиян одобряют действия властей по борьбе с COVID-19

Большая часть россиян одобрительно относятся к действиям властей по борьбе с коронавирусом, свидетельствуют данные мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ «Социальное самочувствие россиян».

«65% респондентов заявили, что одобряют политику властей по борьбе с коронавирусом», — приводит ТАСС данные опроса.

Наибольшая поддержка мер властей была зафиксирована в Москве — 70%.

Уровень одобрения в малых городах составил 63%, там наблюдаются высокие риски потери работы и заработков.

Ранее главврач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что в России эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может отступить в конце следующего года.