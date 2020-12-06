Врач назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавируса в России

В России эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может отступить в конце следующего года. Об этом в эфире «Россия 1» заявил главврач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко.

«Если мы уже начинаем вакцинировать, люди ещё болеют, уже довольно-таки приличная часть соприкоснётся с этим вирусом, поэтому, я думаю, к окончанию 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить», — приводит РИА Новости ответ Вечорко на вопрос о возможных сроках окончания эпидемии коронавируса в стране.

Он также отметил, что «к лету 2021 года возможно какое-то ослабление».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России является стабильной.