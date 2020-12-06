В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся с COVID-19 в городе достигло 9425.

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Об этом свидетельствуют данные оперштаба столицы. «В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. Накануне сообщалось о смерти 72 пациентов.