В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 72 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся с COVID-19 в городе достигло 9349. Об этом свидетельствуют данные оперштаба столицы.

Reuters

«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба. Накануне сообщалось о смерти 74 пациентов.