В Москве за сутки скончались 72 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 72 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся с COVID-19 в городе достигло 9349. Об этом свидетельствуют данные оперштаба столицы.
- Reuters
«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.
Накануне сообщалось о смерти 74 пациентов.
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