В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 74 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся с COVID-19 в городе достигло 9277. Об этом свидетельствуют данные оперштаба столицы.

Reuters