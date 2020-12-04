В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли 74 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся с COVID-19 в городе достигло 9277. Об этом свидетельствуют данные оперштаба столицы.
В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом
  • Reuters

«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о смерти 77 пациентов.

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