В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 74 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число скончавшихся с COVID-19 в городе достигло 9277. Об этом свидетельствуют данные оперштаба столицы.
- Reuters
«В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о смерти 77 пациентов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»