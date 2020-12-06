В Иркутске один человек пострадал при пожаре в доме

Во время пожара в двухэтажном жилом доме в Иркутске спасатели эвакуировали 15 человек, есть один пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 20:34 (15:34 мск) поступило сообщение о пожаре на ул. Свердлова, 11а, в двухэтажном жилом доме. Пожарные эвакуировали 15 человек, в том числе одного инвалида», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при падении со второго этажа женщина получила травму — перелом обеих ног.

«Пожар локализован на площади 270 кв. м», — добавили в пресс-службе.

Информации о погибших нет.

Как сообщалось ранее, в Красноармейском районе Краснодарского края при пожаре в жилом доме погибли три человека.