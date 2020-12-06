В Краснодарском крае три человека погибли при пожаре

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В Красноармейском районе Краснодарского края в жилом доме произошло возгорание. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по региону.
В Краснодарском крае три человека погибли при пожаре
  • РИА Новости

«В Красноармейском районе по факту гибели троих мужчин в результате пожара проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

В СК рассказали, что «предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении».

«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы», — добавили в пресс-службе.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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