В Тверской области два человека пострадали в результате стрельбы
- РИА Новости
«В посёлке городского типа Редкино Конаковского района компания молодых людей проходила по улице Калинина. В это время из припаркованного автомобиля вышел незнакомый им мужчина с ружьём в руках и произвёл выстрелы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате произошедшего 17-летнему подростку и его совершеннолетнему другу причинены телесные повреждения.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением оружия).
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник патрульно-постовой службы ранил ребёнка во время стрельбы из травматического оружия.