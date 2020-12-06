В Тверской области два человека пострадали в результате стрельбы

В Конаковском районе Тверской области в ходе стрельбы два человека, в том числе 17-летний подросток, получили огнестрельные ранения, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В посёлке городского типа Редкино Конаковского района компания молодых людей проходила по улице Калинина. В это время из припаркованного автомобиля вышел незнакомый им мужчина с ружьём в руках и произвёл выстрелы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего 17-летнему подростку и его совершеннолетнему другу причинены телесные повреждения.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением оружия).

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник патрульно-постовой службы ранил ребёнка во время стрельбы из травматического оружия.