В Тверской области два человека пострадали в результате стрельбы

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В Конаковском районе Тверской области в ходе стрельбы два человека, в том числе 17-летний подросток, получили огнестрельные ранения, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В Тверской области два человека пострадали в результате стрельбы
  • РИА Новости

«В посёлке городского типа Редкино Конаковского района компания молодых людей проходила по улице Калинина. В это время из припаркованного автомобиля вышел незнакомый им мужчина с ружьём в руках и произвёл выстрелы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате произошедшего 17-летнему подростку и его совершеннолетнему другу причинены телесные повреждения.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением оружия).

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудник патрульно-постовой службы ранил ребёнка во время стрельбы из травматического оружия.

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