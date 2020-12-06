В московских ТЦ оштрафовали 57 посетителей без масок и перчаток

Короткая ссылка
На севере Москвы в трёх торговых центрах оштрафовали 57 посетителей за отсутствие масок и перчаток.
В московских ТЦ оштрафовали 57 посетителей без масок и перчаток
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом заявила главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Людмила Борисова.

«Сегодня, 6 декабря, на севере столицы совместно с сотрудниками полиции и инспекторами объединения был проведён рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 57 нарушителей», — цитирует её РИА Новости.

В пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы уточнили, что проверки проводились в торговых центрах «Метрополис», «Водный» и «Речной».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал московскую площадку Adrenaline Stadium в связи с нарушениями профилактических мер по коронавирусной инфекции COVID-19 во время концерта группы «Кипелов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить