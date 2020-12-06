В московских ТЦ оштрафовали 57 посетителей без масок и перчаток

На севере Москвы в трёх торговых центрах оштрафовали 57 посетителей за отсутствие масок и перчаток.

Об этом заявила главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Людмила Борисова.

«Сегодня, 6 декабря, на севере столицы совместно с сотрудниками полиции и инспекторами объединения был проведён рейд по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима, в ходе которого зафиксировано 57 нарушителей», — цитирует её РИА Новости.

В пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы уточнили, что проверки проводились в торговых центрах «Метрополис», «Водный» и «Речной».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал московскую площадку Adrenaline Stadium в связи с нарушениями профилактических мер по коронавирусной инфекции COVID-19 во время концерта группы «Кипелов».