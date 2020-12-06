В Петербурге суд арестовал обвиняемого в убийстве бабушки подростка
- РИА Новости
«Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве бабушки», — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что выбранная мера предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).
Ранее пресс-служба городского управления Следственного комитета сообщила, что в Санкт-Петербурге 16-летний подросток признался в убийстве своей 71-летней бабушки.
По данным СК, женщина 1949 года рождения скончалась на месте происшествия.