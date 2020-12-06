В Петербурге суд арестовал обвиняемого в убийстве бабушки подростка

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своей 71-летней бабушки. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга на своей странице в Telegram.

«Московский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве бабушки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что выбранная мера предусмотрена ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Ранее пресс-служба городского управления Следственного комитета сообщила, что в Санкт-Петербурге 16-летний подросток признался в убийстве своей 71-летней бабушки.

По данным СК, женщина 1949 года рождения скончалась на месте происшествия.