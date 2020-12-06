Вертолёт с восемью пассажирами вынужденно сел в ХМАО
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Об этом информирует Уральская транспортная прокуратура.
«6 декабря в 15:57 (13:57 мск) при выполнении рейса UTH-9401 по маршруту Нягань — Берёзово установлена неисправность правого двигателя вертолёта Ми-8Т авиакомпании «ЮТэйр — Вертолётные услуги», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что капитан вертолёта принял решение о возвращении в аэропорт вылета.
Вертолёт в штатном режиме приземлился в аэропорту Нягани спустя примерно 15 минут после вылета.
В прокуратуре добавили, что рейс не регулярный, он выполнялся по заданию санитарной авиации.
В ноябре в аэропорту Волгограда вертолёт Ми-8 в ходе выруливания к месту стоянки задел световую опору и получил повреждения, никто не пострадал.