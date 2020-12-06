Вертолёт с восемью пассажирами вынужденно сел в ХМАО

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Вертолёт Ми-8Т, на борту которого находились восемь пассажиров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нягани в ХМАО в связи с неисправностью двигателя.
Вертолёт с восемью пассажирами вынужденно сел в ХМАО
  • © РИА Новости

Об этом информирует Уральская транспортная прокуратура.

«6 декабря в 15:57 (13:57 мск) при выполнении рейса UTH-9401 по маршруту Нягань — Берёзово установлена неисправность правого двигателя вертолёта Ми-8Т авиакомпании «ЮТэйр — Вертолётные услуги», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что капитан вертолёта принял решение о возвращении в аэропорт вылета. 

Вертолёт в штатном режиме приземлился в аэропорту Нягани спустя примерно 15 минут после вылета.

В прокуратуре добавили, что рейс не регулярный, он выполнялся по заданию санитарной авиации.

В ноябре в аэропорту Волгограда вертолёт Ми-8 в ходе выруливания к месту стоянки задел световую опору и получил повреждения, никто не пострадал.

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