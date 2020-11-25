В Волгограде вертолёт Ми-8 получил повреждения при посадке

В аэропорту Волгограда вертолёт Ми-8 в ходе выруливания к месту стоянки задел световую опору и получил повреждения, никто не пострадал.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Анастасию Голодову.

Инцидент произошёл 25 ноября около 13:00 по местному времени.

«Командир вертолёта Ми-8 при заруливании на место стоянки не справился с управлением и задел лопастями мачту освещения, в результате чего мачта и само воздушное судно были повреждены, пострадавших нет», — заявила Голодова.

По её словам, происшествие не повлияло на работу аэропорта.

20 октября в Вологодской области вертолёт врезался в линию электропередачи и упал в реку. Погибли два человека, находившихся на борту.