В Волгограде вертолёт Ми-8 получил повреждения при посадке
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Анастасию Голодову.
Инцидент произошёл 25 ноября около 13:00 по местному времени.
«Командир вертолёта Ми-8 при заруливании на место стоянки не справился с управлением и задел лопастями мачту освещения, в результате чего мачта и само воздушное судно были повреждены, пострадавших нет», — заявила Голодова.
По её словам, происшествие не повлияло на работу аэропорта.
20 октября в Вологодской области вертолёт врезался в линию электропередачи и упал в реку. Погибли два человека, находившихся на борту.