Глава Приморья заявил о возможности отмены режима ЧС в регионе

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в регионе вечером 7 декабря могут отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введён после ледяного циклона.

«Этот день приближали все люди как могли. И он состоялся, когда можно будет уже завтра к вечеру снять режим ЧС с Приморского края, потому что основной объём работ уже выполнен», — цитирует его РИА Новости.

В Приморском крае 18—20 ноября прошёл снежный циклон, в результате последствий которого многие жители остались без света, тепла и воды. В регионе был введён режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Приморье открыли движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, которое было закрыто после ноябрьского ледяного дождя.