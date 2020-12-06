Глава Приморья заявил о возможности отмены режима ЧС в регионе
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«Этот день приближали все люди как могли. И он состоялся, когда можно будет уже завтра к вечеру снять режим ЧС с Приморского края, потому что основной объём работ уже выполнен», — цитирует его РИА Новости.
В Приморском крае 18—20 ноября прошёл снежный циклон, в результате последствий которого многие жители остались без света, тепла и воды. В регионе был введён режим ЧС.
Ранее сообщалось, что в Приморье открыли движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, которое было закрыто после ноябрьского ледяного дождя.