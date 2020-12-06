В Ростове-на-Дону почти 200 человек тушат пожар в павильоне

В Ростове-на-Дону к тушению пожара в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» привлекли почти 200 человек, задействовано около 70 единиц техники.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«К тушению привлекаются силы и средства в количестве 192 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС — 96 человек и 32 единицы техники», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, объявлен сбор личного состава трёх пожарно-спасательных гарнизонов и специализированной пожарно-спасательной части.

Также были дополнительно направлены четыре автоцистерны повышенной проходимости и ёмкости.

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, есть угроза распространения огня. Спасатели предпринимают усилия, чтобы этого не допустить.

Ранее сообщалось, что на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону произошло возгорание. По данным МЧС, загорелся павильон с пиротехникой.