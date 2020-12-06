Власти Москвы увеличивают мощности резервных госпиталей

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столичные власти увеличивают мощности резервных госпиталей.
Власти Москвы увеличивают мощности резервных госпиталей
  • Reuters

«Мы не выводим из плановой помощи наши клиники, но те резервные госпитали, которые мы создали, мы увеличиваем их мощности. И технологические, и медицинские возможности», — цитирует его РИА Новости.

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