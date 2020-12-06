Власти Москвы увеличивают мощности резервных госпиталей
- Reuters
«Мы не выводим из плановой помощи наши клиники, но те резервные госпитали, которые мы создали, мы увеличиваем их мощности. И технологические, и медицинские возможности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как обстоят дела с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.
Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с НСН рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе.