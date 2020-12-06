Власти Москвы увеличивают мощности резервных госпиталей

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столичные власти увеличивают мощности резервных госпиталей.

«Мы не выводим из плановой помощи наши клиники, но те резервные госпитали, которые мы создали, мы увеличиваем их мощности. И технологические, и медицинские возможности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как обстоят дела с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко в беседе с НСН рассказал, как не заболеть COVID-19 в офисе.