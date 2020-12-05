Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минпромторг развернул дополнительные мощности для выпуска антибиотиков в стране.

«Министерство промышленности и торговли дополнительно развернуло мощности производственные. Министерство здравоохранения согласовало 17 площадкам выпуск антибиотиков, поэтому дефицит на сегодня ликвидируется», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что неконтролируемый приём антибиотиков и противовирусных препаратов на фоне пандемии коронавируса может привести к значительно худшей новой пандемии.