В Калининградской области не планируют смягчать ограничения
- РИА Новости
Он отметил, что «никаких специальных дополнительных послаблений относительно больших массовых мероприятий не будет».
«Мы не видим оснований, чтобы менять условия тех ограничений, которые были введены, они останутся такими, какие действуют сейчас», — цитирует Алиханова РИА Новости.
Он отметил, что пока ситуация по коронавирусу в регионе находится в такой точке, что о каких-либо послаблениях «речи быть не может».
При этом он допустил, что в случае существенного улучшения ситуации власти вернутся к обсуждению этого вопроса.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в Калининградской области является напряжённой, но управляемой.