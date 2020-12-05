В Калининградской области не планируют смягчать ограничения

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что власти региона не планируют смягчать ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Он отметил, что «никаких специальных дополнительных послаблений относительно больших массовых мероприятий не будет».

«Мы не видим оснований, чтобы менять условия тех ограничений, которые были введены, они останутся такими, какие действуют сейчас», — цитирует Алиханова РИА Новости.

Он отметил, что пока ситуация по коронавирусу в регионе находится в такой точке, что о каких-либо послаблениях «речи быть не может».

При этом он допустил, что в случае существенного улучшения ситуации власти вернутся к обсуждению этого вопроса.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в Калининградской области является напряжённой, но управляемой.