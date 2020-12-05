Путин отметил ответственность российского бизнеса во время пандемии

Президент России Владимир Путин заявил об ответственности и социальной зрелости российского бизнеса в период пандемии.

«В акции «Мы вместе» активно участвует российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках», — цитирует РИА Новости слова Путина на встрече с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

Среди таких поступков президент назвал пожертвования на здравоохранение, покупку средств защиты для волонтёров.

По его словам, отечественный бизнес проявляет «социальную зрелость».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не планируется введения новых мер поддержки для малого и среднего бизнеса с учётом того, что экономика страны продолжает функционировать.