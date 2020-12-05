Путин отметил ответственность российского бизнеса во время пандемии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил об ответственности и социальной зрелости российского бизнеса в период пандемии.
Путин отметил ответственность российского бизнеса во время пандемии
  • РИА Новости

«В акции «Мы вместе» активно участвует российский бизнес. Ответственность предпринимателей перед обществом проявляется во многих по-настоящему благородных поступках», — цитирует РИА Новости слова Путина на встрече с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».

Среди таких поступков президент назвал пожертвования на здравоохранение, покупку средств защиты для волонтёров.

По его словам, отечественный бизнес проявляет «социальную зрелость».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не планируется введения новых мер поддержки для малого и среднего бизнеса с учётом того, что экономика страны продолжает функционировать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить