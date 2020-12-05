Мишустин утвердил план реализации Стратегии зернового комплекса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план реализации Стратегии зернового комплекса.
Мишустин утвердил план реализации Стратегии зернового комплекса
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Об этом говорится на сайте кабмина.

«Открытие селекционно-семеноводческих центров, создание информационной системы прослеживаемости зерна... эти и многие другие мероприятия включены в план реализации Стратегии развития зернового комплекса, утверждённый председателем правительства Михаилом Мишустиным», — указывается в заявлении.

Отмечается, что, в частности, информационная система позволит наблюдать за перемещением продукции от поля до потребителя, что повысит прозрачность рынка. 

Вместе с этим в плане предусмотрено развитие механизмов субсидирования затрат на перевозку продукции, помощь в строительстве зернохранилищ.

Ранее портал udm-info.ru сообщал, что объём экспорта продукции АПК Удмуртии достиг $4,24 млн с начала года.

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