Объём экспорта продукции АПК Удмуртии достиг $4,24 млн с начала года

Общий объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Удмуртии достиг $4,24 млн с начала года.

Об этом сообщает udm-info.ru.

«Прирост к аналогичному уровню 2019-го составил 48,4%. А выполнение годового плана — 82,9%», — заявили в региональном Минсельхозе.

В частности, мяса и молока республиканские предприятия экспортировали на $1,64 млн.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.