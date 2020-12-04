Объём экспорта продукции АПК Удмуртии достиг $4,24 млн с начала года

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Общий объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Удмуртии достиг $4,24 млн с начала года.
Объём экспорта продукции АПК Удмуртии достиг $4,24 млн с начала года
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru.

«Прирост к аналогичному уровню 2019-го составил 48,4%. А выполнение годового плана — 82,9%», — заявили в региональном Минсельхозе.

В частности, мяса и молока республиканские предприятия экспортировали на $1,64 млн.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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