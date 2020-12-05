В ФССП рассказали о найденных в Москве с помощью камер должниках

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В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов рассказали о должниках, найденных с помощью камер видеонаблюдения в Москве в 2020 году.
В ФССП рассказали о найденных в Москве с помощью камер должниках
  • globallookpress.com

«В 2020 году в Москве с помощью камер видеонаблюдения были обнаружены 114 должников», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Как отмечает агентство, ранее в ФССП сообщали, что возможность распознания должников предусмотрена у камер, подключённых к системе «Безопасный город».

В августе президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов.

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