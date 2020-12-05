В ФССП рассказали о найденных в Москве с помощью камер должниках
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«В 2020 году в Москве с помощью камер видеонаблюдения были обнаружены 114 должников», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Как отмечает агентство, ранее в ФССП сообщали, что возможность распознания должников предусмотрена у камер, подключённых к системе «Безопасный город».
В августе президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова взять под контроль деятельность коллекторов.